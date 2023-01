Franciszek: dziękujemy Bogu za to, że dał nam w darze papieża Benedykta XVI

"Dziękujemy Bogu za to, że dał nam w darze papieża Benedykta XVI"- napisał papież Franciszek we wstępie do książki-zbioru wypowiedzi i tekstów zmarłego emerytowanego papieża. Przedmowę do tomu "Bóg jest zawsze nowy" publikują w środę dzienniki "La Repubblica" i "La Stampa".

W tekście zamieszczonym w gazetach w przeddzień uroczystości pogrzebowych emerytowanego papieża Franciszek nazwał go "mistrzem wiary i nadziei".

"Sposób, w jaki Benedykt XVI umiał sprawić, by współdziałały ze sobą serce i rozum, myśl i uczucia, racjonalność i emocje stanowi owocny model tego, jak opowiadać wszystkim o przełomowej sile Ewangelii" - podkreślił.

Papież Bergoglio zwrócił też uwagę na sugestywne słowa swego poprzednika o Kościele: "Nie jesteśmy centrum produkcyjnym, nie jesteśmy firmą nastawioną na zysk, jesteśmy Kościołem".

"Potrafił skoncentrować się na fundamentalnych odniesieniach naszego życia chrześcijańskiego, przede wszystkim na osobie i słowie Jezusa Chrystusa, a ponadto na cnotach teologicznych, czyli miłości, nadziei, wierze. I za to cały Kościół jest mu wdzięczny. Na zawsze"- dodał Franciszek.

Zauważył też: "ileż razy mówił o pięknie używając wzruszających słów". Przypomniał, jak wielkie znaczenie dla Benedykta XVI miał dialog z kulturą a zwłaszcza muzyka.

Ale to - jak dodał - "nie odwracało jego uwagi od wielkich i drażliwych kwestii naszych czasów, obserwowanych i analizowanych ze świadomym osądem i odważnym duchem krytycznym".

"Dziękujemy Bogu za to, że dał nam w darze papieża Benedykta XVI: swoimi słowami i swoim świadectwem nauczył nas tego, że za sprawą refleksji, myśli, studiów, słuchania, dialogu i przede wszystkim modlitwy możliwe jest służenie Kościołowi i niesienie dobra całej ludzkości" - napisał Franciszek.

Zdaniem papieża jego poprzednik miał zawsze tę samą intencję: "wejść w dialog ze wszystkimi, by szukać razem dróg, dzięki którym można spotkać Boga".

Z Rzymu Sylwia Wysocka