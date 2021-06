Francja: 12 osób aresztowanych w Wersalu podczas ulicznej imprezy "Projekt X"

12 osób zostało aresztowanych w nocy z piątku na sobotę w podparyskim Wersalu w trakcie starć z policją podczas kolejnej ulicznej imprezy z cyklu "Projekt X". Nazwa zapożyczona jest z tytułu amerykańskiego filmu z 2012 roku, opowiadającego o domowym przyjęciu, które przekształca się w zamieszki.

W centrum Wersalu w piątek wieczorem zgromadziło się ok. 200 młodych ludzi, którzy zwołali się tam poprzez media społecznościowe. Do ochrony imprezy zmobilizowano dziesiątki policjantów, którzy ok. godz. 22 zaczęli nawoływać do rozejścia się.

Sytuacja stała się napięta, po czym w stronę funkcjonariuszy poleciały niebezpieczne przedmioty. W obawie przed przekształceniem się imprezy w zamieszki policja użyła m.in. gazów łzawiących.

Spokój przywrócono ok. godz. 2.30. Za zakłócanie porządku publicznego aresztowano 12 osób.