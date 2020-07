Francja: 1377 nowych infekcji koronawirusem

Ostatniej doby we Francji wykryto 1377 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a łącznie od początku pandemii stwierdzono w tym kraju SARS-CoV-2 u 186 573 osób. W ciągu ostatnich 24 godzin na Covid-19 zmarło we Francji 16 osób; łączna liczba zgonów to 30 254.

W ostatnim tygodniu dzienna liczba przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła 1000, po raz pierwszy od połowy maja, gdy we Francji rozluźniono restrykcje związane z epidemią - poinformowały w czwartek władze.

We francuskich szpitalach 381 osób przebywa obecnie na oddziałach intensywnej terapii z powodu Covid-19. Jednocześnie spadła liczba osób hospitalizowanych z koronawirusem - z 5450 do 5375.