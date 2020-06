Francja: 14 zgonów z powodu zakażenia koronawirusem, najmniej od pięciu dni

Liczba osób, które zmarły we Francji w wyniku zakażenia koronawirusem, wzrosła w piątek o 14, do 29 617; to najniższy dobowy wzrost liczby zgonów od pięciu dni. Liczba osób hospitalizowanych z powodu infekcji SARS-CoV-2 po raz pierwszy od marca spadła poniżej 10 tys.

Jak zaznacza ministerstwo zdrowia na stronie internetowej, wirus nadal krąży po terytorium kraju, o czym świadczy liczba nowych ognisk. Dotychczas jednak żadne z nich nie spowodowało niekontrolowanej transmisji wśród społeczności.

9970 osób przebywa obecnie w szpitalach z powodu zakażenia SARS-CoV-2, a w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 116 nowych przyjęć. 727 pacjentów z ciężką postacią Covid-19 przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Od początku epidemii we Francji hospitalizowano niemal 104 tys. osób, w tym ponad 18 tys. przebywało na intensywnej terapii.

Cztery regiony - Ile-de-France, Grand Est, Owernia-Rodan-Alpy i Hauts-de-France - odpowiadają za ponad 75 proc. przypadków hospitalizacji chorych na Covid-19 w kraju.