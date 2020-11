Francja: 17-latek powiązany z zamachowcem z Nicei trafił do aresztu

17-latek trafił w środę do aresztu w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie nożownika, który w bazylice w Nicei na południu Francji w miniony czwartek zabił trzy osoby - podały źródła śledcze, na które powołuje się agencja AFP.

Chłopak, zatrzymany w paryskim regionie Sekwana-Saint-Denis, jest podejrzany o internetowy kontakt z zabójcą, pochodzącym z Tunezji 21-letnim Brahimem Aouissaouim.

Czterej inni mężczyźni, zatrzymani we wtorek przez policję, w środę byli dalej przesłuchiwani, a 29-letni Tunezyjczyk zatrzymany w sobotę, również podejrzany o kontakt ze sprawcą ataku, został zwolniony w ciągu dnia bez postawienia zarzutów na tym etapie śledztwa.

Stan Aouissaouiego, ciężko rannego w wyniku postrzału, gdy po ataku groził policjantom w kościele, pogorszył się - podały w środę rano źródła zbliżone do śledztwa. Wykryto u niego koronawirusa.

Śledztwo pozwoliło ustalić, że napastnik, który opuścił miasto Safakis w środkowej Tunezji w połowie września, gdzie mieszkał z rodziną, a dwa dni przed atakiem, we wtorek 27 października, przybył do Nicei.

W czwartek wczesnym rankiem udał się do sali modłów znajdującej się kilkaset metrów za głównym dworcem w Nicei. Następnie skierował się do bazyliki, gdzie podciął gardło 60-letniej Nadine Devillers i 55-letniemu zakrystianinowi Vincentowi Loques. Ostatnia ofiara zaatakowana w kościele, 44-letnia Brazylijka Simone Barreto Silva, zmarła kilka minut później, po ucieczce do pobliskiej restauracji.

Pięć osób aresztowanych w ciągu trzech dni od zdarzenia zostało zwolnionych.