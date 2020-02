Francja: 20 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

Liczba osób zakażonych koronawirusem we Francji wzrosła do 38 - poinformował w czwartek minister zdrowia Olivier Veran. To wzrost o 20 przypadków w porównaniu z dniem poprzednim.

Minister podczas briefingu oświadczył, że przeprowadzanych obecnie jest jeszcze "kilka badań", zatem bilans może się wkrótce zmienić.

We francuskich szpitalach przebywają obecnie 24 osoby, u których stwierdzono obecność koronawirusa, z czego dwie - jak poinformowano - są w "stanie poważnym". 12 zostało wyleczonych.

Wcześniej w czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron przybył do szpitala Pitie-Salpetriere w Paryżu, gdzie w nocy z wtorku na środę zmarł pacjent - pierwsza francuska ofiara koronawirusa, a zarazem druga osoba, która zmarła z powodu Covid-19 na terytorium Francji; pierwszą był chiński turysta.