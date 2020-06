Francja: 200 mln euro na badania nad szczepionką na Covid-19

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił we wtorek przeznaczenie 200 mln euro na badania nad szczepionką na Covid-19. Zapowiedzial też wsparcie koncernu Sanofi, który wyda 610 mln euro na inwestycje związane z szczepionką, i podkreślił konieczność niezależności technologicznej.

Macron złożył we wtorek wizytę do należącego do koncernu farmaceutycznego Sanofi centrum produkcji szczepionek w Marcy-l'Etoile w pobliży Lyonu, gdzie trwają prace nad dwoma projektami szczepionki na koronawirusa.

"Sanofi jest bardzo zaangażowane w naszą batalię ekonomiczną, którą rozpoczęliśmy" - oświadczył Macron. Podkreślił, że Francja musi odzyskać niezależność technologiczną, produkcyjną oraz sanitarną, a Sanofi jest światowym liderem, który zapewni "niezależność naszego narodu".

Prezydent zadeklarował też przeznaczenie 200 mln euro na wsparcie infrastruktury badawczej i produkcyjnej związanej z pracami nad szczepionką.

Samo Sanofi ogłosiło plan zainwestowania 610 mln euro w badania i rozwój szczepionki we Francji. Prawie pół miliarda euro ma zostać wydane na nowy zakład produkcyjny w Neuville-sur-Saone niedaleko Lyonu, a 120 mln na budowę centrum badań i rozwoju w Marcy-l'Etoile.

Wizyta francuskiego prezydenta odbyła się dwa dni po podpisaniu umowy między czterema krajami europejskimi - Francją, Niemcami, Belgią i Holandią - a brytyjską firmą farmaceutyczną AstraZeneca, które gwarantuje tym państwom dostarczenie 400 mln dawek opracowanej tam szczepionki na koronawirusa. AstraZeneca zobowiązała się do sprzedaży środka po kosztach, bez osiągania zysku.

"Europejczycy będą negocjować w ten sam sposób z innymi laboratoriami" - podkreślił we wtorek Macron w Marcy-l'Etoile.

Prezydent spotka się jeszcze we wtorek podczas wideokonferencji z szefami głównych laboratorium i koncernów produkujących szczepionki (MSD, Pfizer, Janssen, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Sanofi, GSK, CureVac i Moderna), by omówić stan badań i zdolności produkcyjnych.

Macron po raz kolejny powtórzył, że szczepionka na Covid-19 powinna się stać "globalnym dobrem publicznym".

Wtorkowa wizyta prezydenta nastąpiła miesiąc po kontrowersjach wywołanych uwagami dyrektora naczelnego Sanofi Paula Hudsona, który powiedział, że koncern rozpocznie dystrybucję szczepionki najpierw w USA, które wsparły badania kwotą 30 mln dolarów.

Po tej wypowiedzi Macron zaprosił szefów Sanofi do Pałacu Elizejskiego, a po spotkaniu zapewniono, że dostęp do szczepionki będzie równy dla wszystkich państw. "Ten temat już za nami" - zapewniały dziennikarzy we wtorek służby prasowe prezydenta.

Z Paryża Katarzyna Stańko