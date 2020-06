Francja: 23 zgony z powodu zakażenia koronawirusem

Liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem we Francji, wzrosła o 23, do 29 663 - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. Po raz pierwszy od czterech dni dzienny bilans ofiar wyniósł więcej niż 20, po tym jak w niedzielę spadł do 7.

We Francji, która jest pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa piątym najbardziej dotkniętym krajem świata, od początku pandemii hospitalizowano niemal 104 tys. osób, w tym ponad 18 tys. na oddziałach intensywnej terapii.

Służby ds. zdrowia przekazały w poniedziałek, że zintensyfikują monitorowanie obecności wirusa w Sarcelles pod Paryżem, jako że niektórzy politycy i lekarze ostrzegają przed ryzykiem drugiej fali epidemii.

Urząd ds. zdrowia regionu Ile-de-France, który obejmuje zarówno Paryż, jak i Sarcelles, poinformował, że ostatnie testy wykazały obecność wirusa powyżej średniej dla tego obszaru.