Francja: 289 osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby

289 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby, w tym 191 osób w szpitalach i 98 w zakładach opieki. Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju wynosi obecnie 24 376 tys. - poinformował w czwartek francuski resort zdrowia.

Zakażonych jest w sumie 129 580 osób, a ciągu ostatniej doby potwierdzono 1138 nowych przypadków.

Liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii spadła o 188, do 4019, a osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 do 26 283; w środę były to 26 834 osoby.