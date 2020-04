Francja: 289 osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby (aktualizacja)

289 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby, w tym 191 osób w szpitalach i 98 w zakładach opieki. Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju wynosi obecnie 24 376 tys. - poinformował w czwartek francuski resort zdrowia.

Bilans ofiar śmiertelnych za ostatnią dobę jest najmniejszy od końca marca - podkreśla Reuters.

Dyrektor generalny w ministerstwie zdrowia Francji Jerome Salomon powiedział podczas codziennej konferencji prasowej, że liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii spadła o 188, do 4019, a osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 do 26 283; w środę były to 26 834 osoby.

Zakażonych jest w sumie 129 580 osób, a ciągu ostatniej doby potwierdzono 1138 nowych przypadków.

Liczby pacjentów w szpitalach i osób w stanie ciężkim na oddziałach intensywnej terapii spadają we Francji nieprzerwanie od ponad dwóch tygodni. Blisko 50 tys. osób zostało wyleczonych i opuściło szpitale - podkreślił Salomon.

11 maja Francja zacznie znosić część restrykcji związanych z pandemią, ale - jak pisze AFP - w szczególnie dotkniętych przez koronawirusa departamentach "najmniejsze oznaki powrotu wirusa" spowodują ponowne wprowadzenie ograniczeń.