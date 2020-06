Francja: 30 kolejnych zgonów na Covid-19

Kolejnych 30 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii we Francji na Covid-19 zmarły 29 843 osoby.

Resort zdrowia sprecyzował, że najnowszy bilans obejmuje dane z domów opieki społecznej, które obecnie są aktualizowane raz w tygodniu, w każdy wtorek.

W szpitalach pozostaje 8536 osób, o 152 osoby mniej niż dzień wcześniej. Na oddziałach intensywnej terapii przebywają 602 osoby, o 17 mniej niż w poniedziałek.

Cztery regiony - Ile-de-France, Grand Est, Owernia-Rodan-Alpy i Hauts-de-France - odpowiadają za ponad 75 proc. przypadków hospitalizacji chorych na Covid-19 we Francji.