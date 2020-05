Francja: 330 osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby

330 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby, w tym 234 osób - w szpitalach i 96 - w zakładach opieki. To największa liczba ofiar śmiertelnych od sześciu dni - poinformował we wtorek francuski resort zdrowia w komunikacie.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju wynosi obecnie 25531. W domach opieki zmarło 9471 osób.

Liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii spada od 27 dni, we wtorek leczono tam 3430 osób, dzień wcześniej było to 3696. Suma osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 spadła o 773, do 24775.

11 maja Francja zacznie znosić część restrykcji związanych z pandemią, ale - jak pisze AFP - w szczególnie dotkniętych przez koronawirusa departamentach "najmniejsze oznaki powrotu wirusa" spowodują ponowne wprowadzenie ograniczeń.