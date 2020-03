Francja: 365 nowych zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem

365 osób zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby z powodu zakażenia koronawirusem - poinformowały w czwartek władze francuskiej służby zdrowia. To wzrost liczby zgonów o 27 proc. w stosunku do środowego bilansu. W sumie we Francji na Covid-19 zmarło 1696 osób.

Jak pisze agencja Reuters, rządowy bilans uwzględnia tylko osoby umierające w szpitalach, natomiast wkrótce spodziewane są dane o zgonach w domach spokojnej starości. Wówczas, jak podkreślają władze francuskiej służby zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie drastycznie wzrośnie.