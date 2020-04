Francja: 367 nowych zgonów z powodu koronawirusa

367 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia w Paryżu. Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła we Francji do 23 660.

Według resortu zdrowia liczba nowo wykrytych przypadków infekcji wynosi 1520, tym samym ogólna liczba osób zakażonych wzrosła do 129 859.

Spadła liczba osób hospitalizowanych, których obecnie jest 27 484 (spadek z 28 055). Na intensywnej terapii jest 4387 osób (spadek z 4608).

Jak podało ministerstwo, do tej pory na Covid-19 zmarło w szpitalach 14 810 osób, natomiast 8850 w domach i placówkach medyczno-społecznych.

Wcześniej we wtorek premier Francji Edouard Philippe przedstawił plan wychodzenia z kwarantanny. Przemawiając w Zgromadzeniu Narodowym podkreślił, że nie można zamknąć kraju na długi czas.

Okres luzowania ograniczeń ma rozpocząć się 11 maja. Wówczas będzie można swobodnie wychodzić z domów bez pisemnych upoważnień, które obowiązują od 17 marca. Otwarte zostaną sklepy i targowiska, a firmy mogą wznowić swoją działalność, odchodząc stopniowo od systemu pracy zdalnej.

Philippe poinformował, że po zniesieniu kwarantanny, w kraju nie zabraknie masek ochronnych, a służby medyczne będą przeprowadzać około 700 tys. testów tygodniowo. Obywatele z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa będą izolowani albo w domach, albo w specjalnych centrach sanitarnych.