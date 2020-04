Francja: 367 nowych zgonów z powodu koronawirusa, 1520 zakażeń

367 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało we wtorek francuskie ministerstwo zdrowia. To wzrost przypadków śmiertelnych do 23660.

Według resortu liczba nowo wykrytych przypadków infekcji wynosi 1520, tym samym ogólna liczba osób zakażonych wzrosła do 129859.

Spadła liczba osób hospitalizowanych, których obecnie jest 27484 (spadek z 28055). Na intensywnej terapii jest 4387 osób (spadek z 4608).