Francja: 38 pacjentów z koronawirusem będzie przewiezionych TGV z regionu paryskiego

38 pacjentów z koronawirusem zostanie przewiezionych w środę koleją dużych prędkości TGV z Ile-de-France do innego regionu Francji - poinformowali we wtorek przedstawiciele szpitali publicznych w Paryżu (AP-HP), gdzie kończą się możliwości intensywnej terapii.

Dyrektor generalny AP-HP Martin Hirsch nie chciał określać miejsca docelowego tego konwoju, ale podkreślił, że przy 870 pacjentach z Covid-19 na oddziale intensywnej terapii w szpitalnym centrum uniwersyteckim Ile-de-France "liczba pacjentów jest zbieżna z liczbą dostępnych łóżek" - pisze AFP.

"Nie oznacza to, że nasze możliwości całkowicie się wyczerpały" - zastrzegł Hirsch podczas telekonferencji prasowej, zapewniając, że nowe miejsca są przygotowywane. "Każdego dnia udaje nam się przekroczyć limit z dnia poprzedniego, ale niewystarczająco szybko, aby mieć margines bezpieczeństwa" - tłumaczył dyrektor.

Agencja Reutera podaje, że 38 pacjentów zostanie przewiezionych pociągiem TGV z Paryża do szpitali w regionach, żeby odciążyć oddziały intensywnej opieki medycznej w stolicy. Poinformował o tym kierujący zespołem kryzysowym w AP-HP Bruno Riou. Nie chciał powiedzieć, gdzie dokładnie pacjenci zostaną przewiezieni; telewizja France 3 podaje, że do Bretanii na północnym zachodzie Francji.

Cytowany przez AFP Riou dodał, że w zeszłym tygodniu do Tours śmigłowcem ewakuowano 12 pacjentów z Covid-19. Takie działania - jak wskazuje AFP - dotyczą nie tylko szpitali publicznych w Paryżu. W całym regionie Ile-de-France liczba pacjentów z koronawirusem na intensywnej terapii "dziś (we wtorek) rano wynosiła około 1900" - powiedział profesor Antoine Vieillard-Baron, szef oddziału intensywnej terapii w szpitalu im. Ambroise Pare, należącym do AP-HP.