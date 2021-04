Francja: 4 osoby zginęły w katastrofie samolotu turystycznego

Cztery osoby zginęły w niedzielę w miejscowości Saint-Pathus w departamencie Sekwany i Marny we Francji w wypadku małego samolotu turystycznego, który wystartował z lotniska w Beauvais - poinformowali strażacy.

Samolot typu Robin DR400, to drewniana sportowa czteroosobowa maszyna. Została znaleziona ok. godziny 14. na polu w odległości 50 m od szosy. Żandarmeria wszczęła śledztwo, mające ustalić przyczynę katastrofy.

Według pierwszych informacji przekazanych agencji AFP przez lotnisko Lognes-Emerainville "był to lot szkoleniowy".

Do wypadku doszło około 20 km od pasów startowych lotniska Roissy, na północ od Paryża.

Biuro Badań i Analiz Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego (BEA) poinformowało AFP, że wszczęło dochodzenie. Na miejsce wypadku udała się sekcja śledcza żandarmerii oraz prokurator.

Ingrid, mieszkająca na skraju pola, na którym rozbił się samolot, była na swoim tarasie podczas katastrofy. "Usłyszałam hałas samolotu i spojrzałam w górę. Widziałem samolot turystyczny, ale on leciał o wiele niżej niż inne samoloty z Plessis-Belleville", w sąsiednim departamencie Oise, gdzie znajduje się lotnisko - powiedziała AFP.

Lotnisko poinformowało, że rozbity samolot turystyczny jest "francuskiej produkcji i może latać na wysokości nie więcej niż 1500 stóp nad poziomem morza, czyli 500 m".

Robin DR400 ma około 7 m długości. Jest to lekki czteromiejscowy samolot, bardzo popularny we francuskich aeroklubach. Jest produkowany przez francuskiego producenta Robin Aircraft. Pierwsze maszyny tego typu zostały wprowadzone do eksploatacji w 1972 roku. Służą zarówno do szkolenia, jak i do podróży.

