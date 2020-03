Francja: 418 nowych zgonów z powodu koronawirusa, w sumie 3 tys.

W ciągu ostatniej doby we Francji z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 418 osób, to największy taki skok od początku epidemii - poinformował w poniedziałek przedstawiciel ministerstwa zdrowia. Łącznie we Francji z powodu koronawirusa zmarło już w szpitalach 3 tys. osób.

Dyrektor generalny w resorcie zdrowia Jerome Salomon powiedział też, że liczba osób hospitalizowanych wzrosła od niedzieli o 1592 i wynosi obecnie blisko 21 tys.