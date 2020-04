Francja: 441 ofiar pandemii Covid-19 w ciągu ostatniej doby

W ciągu ostatnich 24 godzin w szpitalach we Francji zmarły 441 osoby zakażone koronawirusem - poinformował w sobotę dyrektor generalny ds. zdrowia Jerome Salomon. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii we Francji to 7 560.

Sobotnia liczba zgonów, jest niższa od tej z piątku, kiedy zarejestrowano rekordową liczbę 588 zmarłych z powodu Covid-19.

Większość ofiar - 5,5 tys. - zmarło w szpitalach, a reszta w domach opieki społecznej i innych placówkach medyczno-społecznych.

We Francji za pomocą testów potwierdzono dotąd 68 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 4 tys. przybyło w ciągu ostatniej doby. 28 tys. chorych na Covid-19 przebywa w szpitalu, z czego 6,8 tys. jest w stanie ciężkim, wymagającym użycia respiratora.