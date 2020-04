Francja: 518 zmarłych z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby (aktualizacja)

W ciągu ostatnich 24 godzin w szpitalach i ośrodkach opieki nad osobami starszymi we Francji zmarło 518 osób zakażonych koronawirusem - poinformowała francuska generalna dyrekcja ds. zdrowia (DGS). Całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii we Francji to 8078.

Spośród ofiar śmiertelnych zanotowanych w ostatniej dobie 357 zmarło w szpitalach, a 161 w domach opieki. To drugi dzień z rzędu, w którym liczba zmarłych w szpitalach zmniejszyła się w obydwu kategoriach.

Całkowita liczba potwierdzonych przypadków infekcji koronawirusem w szpitalach wzrosła o 1806 i wynosi obecnie 70 478 - podała DGS. Liczba potwierdzonych i podejrzanych przypadków w domach opieki to 22 361.

Od soboty 140 pacjentów zostało przyjętych na oddziały intensywnej terapii. Łącznie jest ich teraz 6 978. W szpitalach z powodu infekcji koronawirusem przebywa obecnie 28 891 osób - o 748 więcej niż w sobotę. Od początku epidemii szpitale opuściło ponad 16 tys. zakażonych wirusem, których uznano za wyleczonych.