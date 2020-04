Francja: 531 osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby

531 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w szpitalach i domach pomocy w ciągu ostatniej doby - poinformował we wtorek resort zdrowia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju wzrosła do 20796.

Suma osób, które zmarły w ciągu doby na Covid-19 ponownie wzrosła, ale od siedmiu dni spada liczba chorych leczonych w szpitalach, a od 13 dni - pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. We wtorek 5433 chorych wymagało podtrzymywania funkcji życiowych, a to najmniej od 30 marca - powiedział dyrektor generalny w ministerstwie zdrowia Jerome Salomon.