Francja: 54 zgony w ciągu ostatniej doby na Covid-19

54 chorych na Covid-19 zmarło w szpitalach we Francji w ciągu ostatniej doby; od początku pandemii zmarło w kraju 29 209 osób - podały w poniedziałek w komunikacie władze resortu zdrowia.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa we Francji wzrosła do 154 188.

Liczba zgonów zwiększy się prawdopodobnie we wtorek, dzień wybrany przez rząd na podawanie, co tydzień, danych z domów opieki, które do tej pory stanowią ponad jedną trzecią wszystkich zgonów. Ostatni raz informowano o zgonach w domach opieki 2 czerwca - ich łączna liczba wyniosła 10 350.

Od początku pandemii koronawirusa w szpitalach zmarło 18 859 osób.

Od początku kwietnia stale spada liczba chorych przebywających na reanimacji - obecnie jest ich 1024, o 29 mniej niż w niedzielę.

Liczba osób hospitalizowanych spadła przez ostatnią dobę o 146 i wynosi 12 315. W szczycie pandemii w połowie kwietnia było ich w szpitalach 32 292.