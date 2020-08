Francja: 5453 nowe zakażenia koronawirusem

5453 zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało w sobotę francuskie ministerstwo zdrowia. To spadek o niemal 2 tys. przypadków w porównaniu z piątkiem, gdy raport resortu mówił o ponad 7 tys. nowych infekcji.

W sumie we Francji od początku pandemii zdiagnozowano 272 530 zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło sześć osób, tym samym liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji wzrosła do 30 602.

W szpitalach przebywa 4530 osób, o pięć mniej niż dzień wcześniej. Liczba chorych przebywających na oddziałach intensywnej terapii wzrosła w ciągu ostatniej doby z 387 do 400.

Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS) alarmuje, że tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa rośnie bardzo szybko. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że rząd robi wszystko, co w jego mocy, "aby uniknąć kolejnego zamrożenia gospodarki i kwarantanny".