Francja: 57 nowych zgonów z powodu zakażenia koronawirusem

57 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii we Francji na Covid-19 zmarło 29 720 osób.

Resort zaznaczył, że wtorkowy bilans obejmuje cotygodniowy raport z domów opieki społecznej, w których w ciągu minionych siedmiu dni zmarło 31 osób. 26 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w szpitalach, a średnia liczba przypadków śmiertelnych z ostatniego tygodnia wynosi 20.

Potwierdzono też 517 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, tym samym ogólna liczba infekcji we Francji wzrosła do 161 267. Na oddziałach intensywnej terapii pozostają 682 osoby, o 19 mniej niż w poniedziałek, a w sumie pod opieką lekarską jest 9 491 osób, czyli o 202 mniej niż dzień wcześniej.

Cztery regiony: Ile-de-France, Grand Est, Owernia-Rodan-Alpy i Hauts-de-France odpowiadają za ponad 75 proc. przypadków hospitalizacji chorych na Covid-19 we Francji.