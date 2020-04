Francja: 642 osoby zmarły na Covid-19 w ciągu ostatniej doby

642 osoby zakażone koronawirusem zmarły we Francji w ciągu ostatniej doby - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju wzrosła tym samym do 19 323.

Dzień wcześniej zmarło 761 chorych.

Liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa zmalała czwarty dzień z kolei - z 31 190 do 30 639. Spadła też liczba osób na oddziałach intensywnej terapii - z 6027 do 5833. To najniższy wynik od 31 marca.

We francuskich szpitalach na Covid-19 zmarły dotąd 11 842 osoby, a w domach opieki - 7481.