Francja: 642 osoby zmarły na Covid-19 w ciągu ostatniej doby (aktualizacja)

642 osoby zakażone koronawirusem zmarły we Francji w ciągu ostatniej doby - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju wzrosła tym samym do 19 323.

Dzień wcześniej zmarło 761 chorych.

Liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa zmalała czwarty dzień z kolei - z 31 190 do 30 639. Spadła też liczba osób na oddziałach intensywnej terapii - z 6027 do 5833. To najniższy wynik od 31 marca.

We francuskich szpitalach na Covid-19 zmarły dotychczas 11 842 osoby, a w domach opieki - 7481.

Biuro prezydenta Emmanuela Macrona zapowiedziało w sobotę, że Francja postara się nie ustalać odrębnych zasad dla osób starszych na okres po 11 maja, kiedy stopniowo zaczną być znoszone ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Agencja Reutera podała, że w ostatnich dniach we Francji dyskutowano o tym, czy osoby starsze będą musiały pozostawać w domu dłużej niż te z grup niższego ryzyka.

Szef Rady Naukowej przy prezydencie Jean-Francois Delfraissy wywołał oburzenie, gdy powiedział, że osoby w wieku 65 czy 70 lat po 11 maja nadal powinien obowiązywać zakaz opuszczania domów. W komentarzu przesłanym w sobotę agencji Reutera przez Pałac Elizejski stwierdzono, że prezydent "nie chce, żeby dyskryminowano obywateli po 11 maja".