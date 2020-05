Francja: 66 nowych zgonów związanych z koronawirusem

66 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało w środę francuskie ministerstwo zdrowia. To siódmy dzień z rzędu, gdy liczba ofiar śmiertelnych nie przekroczyła 100.

W sumie na Covid-19 we Francji zmarło do tej pory 28596 osób. Zakażonych jest 145746, co oznacza wzrost w ciągu 24 godzin o 191 potwierdzonych przypadków. Do zdrowia powróciły 66 484 osoby.

Resort podał, że liczba osób hospitalizowanych spadła z 16264 do 15680. Zmniejszyła się także liczba osób na oddziałach intensywnej terapii - z 1555 do 1501.

Łącznie od początku pandemii pod opieka szpitalną przebywało 101017 osób, z czego 17839 na oddziałach intensywnej terapii.

W środę Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, uchwaliło ustawę o uruchomieniu aplikacji do śledzenia kontaktów osób zakażonych koronawirusem. Za projektem głosowało 338 parlamentarzystów, przeciwko było 215. Wieczorem ustawa trafi pod obrady Senatu.

Aplikacja StopCovid wzbudzała kontrowersje wśród francuskich polityków, z których wielu było jej przeciwnych, obawiając się o naruszanie prywatności obywateli. Po środowym głosowaniu aplikacja być może zostanie uruchomiona w najbliższą niedzielę.

Cztery regiony Ile-de-France, Grand Est, Owernia-Rodan-Alpy i Hauts-de-France odpowiadają za ponad 70 proc. przypadków hospitalizacji chorych z Covid-19.