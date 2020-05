Francja: 70 osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby

70 osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia. To najniższy bilans dobowy zmarłych od 17 marca. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 w tym kraju wzrosła do 26 380.

W sobotę informowano o śmierci 80 osób.

Z 2812 do 2776 zmalała liczba pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii. W okresie szczytowym, 8 kwietnia, było to 7148 osób.

W ciągu ostatniej doby o 45 zmalała też liczba hospitalizowanych z powodu Covid-19. W szpitalach pozostaje 22 569 osób. Liczba ta maleje nieprzerwanie od trzech tygodni.

Francja od poniedziałku znosi część ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, m.in. przywrócona zostanie swoboda przemieszczania się, otwarte będą mogły zostać plaże, wznowiony będzie dostęp do jezior, a spotkania będą mogły odbywać się w grupach do 10 osób.