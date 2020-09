Francja: 7852 zakażenia koronawirusem w ciągu minionej doby

7852 zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby we Francji - podało we wtorek tamtejsze ministerstwo zdrowia. To znaczny wzrost liczby nowych infekcji w porównaniu z poprzednim dniem, gdy informowano o 6158 kolejnych przypadkach.

W sumie we Francji koronawirusem zakaziły się 395 104 osoby.

W ciągu minionej doby zanotowano 30 przypadków śmiertelnych, będących konsekwencją zakażenia koronawirusem, tym samym całkowita liczba zgonów wzrosła do 30 999.

Nadal cztery regiony - Ile-de-France, Grand Est, Owernia-Rodan-Alpy i Hauts-de-France - odpowiadają za ponad 67 proc. przypadków hospitalizacji zainfekowanych koronawirusem we Francji.

Ze względu na wysokie liczby nowych zakażeń koronawirusem regionalne władze wprowadziły obostrzenia w Marsylii, Bordeaux oraz na Gwadelupie. Wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób, nakaz noszenia maseczek w 27 gminach, zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 20 oraz nakaz zamykania barów i restauracji do północy.