Francja: 80 krajów i organizacji weźmie udział w dzisiejszej konferencji w Paryżu na temat sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy

Przedstawiciele około 80 krajów i organizacji międzynarodowych spotkają się w czwartek w Paryżu na zainicjowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona konferencji w sprawie koordynacji pomocy humanitarnej w Strefie Gazy.

Oczekiwania co do konkretnych rezultatów konferencji są niskie - uprzedza agencja Reutera. Premier Autonomii Palestyńskiej będzie obecny, ale Izrael nie został zaproszony, choć - jak przekazali - organizatorzy, jest na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji.

Konferencja zgromadzi reprezentantów regionu - pojawią się Egipt, Jordania i kraje arabskie Zatoki Perskiej, a także mocarstwa zachodnie i członkowie G20 - z wyjątkiem Rosji. W spotkaniu mają wziąć udział także instytucje międzynarodowe i organizacje pozarządowe działające w Gazie, takie jak Lekarze bez Granic.

Jednak w konferencji weźmie udział niewielu szefów państw, rządów i ministrów spraw zagranicznych - twierdzi Reuters. Z Polski będzie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Pojawiła się już krytyka, że podczas spotkanie nie będzie wywierany wystarczający nacisk na zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a terrorystycznym Hamasem, który 7 października zaatakował południowego sąsiada Strefy Gazy, mordując około 1400 i uprowadzając do Strefy ponad 240 osób.

Podczas czwartkowego spotkania kraje będą rozmawiać o zmobilizowaniu zasobów finansowych w oparciu o szacunki ONZ, dotyczące najpilniejszych potrzeb wynoszących 1,1 mld dolarów oraz otwarciu ściśle humanitarnych przejść granicznych do Gazy. Odbędzie się dyskusja na temat utworzenia korytarza morskiego, przez który mogłaby docierać pomoc humanitarna, politycy będą też szukać możliwości wykorzystania statków do ewakuacji rannych. Pojawi się temat dostaw do Strefy Gazy wody, paliwa i energii elektrycznej, jednak w taki sposób, po pomocy tej nie mógł przejąć Hamas.

"Oczekujemy, że konferencja poświęcona kwestiom humanitarnym w Gazie z pewnością poruszy sprawę 241 izraelskich zakładników przebywających w Gazie, w tym niemowląt, dzieci, kobiet i osób starszych" - powiedział agencji Reutera izraelski urzędnik. "To pierwszorzędna kwestia humanitarna i społeczność międzynarodowa musi omówić ten temat w ramach dyskusji humanitarnej na temat Gazy".