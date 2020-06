Francja: 87 nowych zgonów związanych z koronawirusem

87 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. To największy dzienny przyrost zgonów od 2 czerwca.

Resort wyjaśnił, że liczna dziennych przypadków śmiertelnych zwiększyła się, ponieważ po kilku dniach przerwy zaktualizowane zostały dane z domów opieki społecznej. Według raportu 53 osoby zmarły w szpitalach, 34 w ośrodkach dla seniorów.

Ministerstwo podkreśliło, że liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 siódmy dzień z rzędu nie przekroczyła 100. W sumie od początku pandemii we Francji zmarło 29 296 osób zakażonych koronawirusem.

Raport ministerstwa podaje, że stwierdzono 403 nowe przypadków zakażenia koronawirusem i obecnie ich całkowita liczba wynosi 154 591. Na oddziałach intensywnej terapii pozostaje 955 osób, o 69 mniej niż w czwartek. W sumie pod opieką lekarską jest 11 961 osób, czyli o 354 mniej niż dzień wcześniej.

Cztery regiony: Ile-de-France, Grand Est, Owernia-Rodan-Alpy i Hauts-de-France odpowiadają za ponad 75 proc. przypadków hospitalizacji chorych na Covid-19 we Francji.