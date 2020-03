Francja: Air France zawiesza od 14 marca do 3 kwietnia loty do Włoch

W związku z epidemią Covid-19 francuskie linie lotnicze Air France zdecydowały o zawieszeniu lotów do i z Włoch między 14 marca a 3 kwietnia włącznie – poinformował we wtorek przewoźnik w komunikacie prasowym.

Do 14 marca będzie zapewniony tylko jeden lot do Włoch dziennie. Air France zaznacza, że "dostosowuje swój program lotów do zapotrzebowania", ponieważ rozprzestrzenianie się koronawirusa we Włoszech spowodowało spadek liczby rezerwacji lotniczych.

Inne europejskie linie lotnicze również ograniczyły w ostatnich dniach loty do Włoch, m.in. irlandzki Ryanair czy węgierski Wizz Air.

Transport lotniczy jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa z uwagi na ograniczenia w podróżowaniu, wprowadzane na całym świecie, zwłaszcza w Azji oraz do i z Włoch.

Z Paryża Katarzyna Stańko