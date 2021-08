Francja: Akty przemocy wobec aptekarzy i pracowników przeprowadzających szczepienia

We Francji dochodzi do incydentów przeciwko aptekom organizowanym przez przeciwników szczepień na koronawirusowi. Pracownicy centrów szczepień informują o „agresywnym klimacie” wokół szczepień. Tu krystalizują się frustracje antyszczepionkowców – ostrzega szef Federacji Związków Farmaceutycznych Philippe Besset.

W lipcu i sierpniu doszło w kraju do licznych incydentów i aktów przemocy wobec aptekarzy i pracowników centrów szczepień. W Nancy przeciwnik szczepień wybił okna kilku aptek, natomiast apteka w Fort-de-France na Martynice została podpalona podczas starć demonstrantów z policją. Atakowane i podpalane są również punkty szczepień.

"Eskalacja przemocy wobec aptek i pracujących w nich specjalistów" została potępiona przez farmaceutów wzywających do "szacunku dla wszystkich pracowników służby zdrowia". "Zielony krzyż jest przede wszystkim znakiem pokoju" - podkreśla Besset. Według niego wzrost aktów przemocy wobec farmaceutów datuje się od wystąpienia prezydenta Emmanuela Macrona z 12 lipca, który zapowiedział rozszerzenie paszportu sanitarnego, co ma wejść w życie 9 sierpnia.

"Ataki słowne są codziennością" - mówi prezes związku farmaceutów w departamencie Herault w Oksytanii Frederic Abecassis. "Ludzie przyzwyczaili się, że nic nie płacą i mają dostęp do wszystkiego od razu. To samo teraz ze szczepieniami" - uważa Abecassis. Jednak wraz ze wzrostem liczby próśb o wykonanie testów w celu uzyskania przepustki sanitarnej, farmaceuci stają w obliczu napływu pacjentów, którymi jest trudno zarządzać - dodaje Abecassis.

Liczne raporty z terenu świadczą o "napięciach między osobami przychodzącymi na szczepienie a personelem pielęgniarskim" - podkreśla ministerstwo zdrowia. W Clermont-Ferrand pracownicy punktu szczepień informują, że część przeciwników szczepień staje się agresywna. Inni umawiają się na szczepienia i nie przychodzą, aby w ten sposób zadeklarować swój sprzeciw. "Mówią nam, że są przeciwni szczepieniom i chcą to zrobić tylko po to, żeby pójść do bistro. Że jesteśmy pionkami rządu i od nas zależy, czy znajdziemy dla nich termin. Kilka dni temu jedna z koleżanek została zwyzywana, kiedy wyjaśniła pacjentce, że musi zrobić drugi zastrzyk, aby uzyskać przepustkę sanitarną" - tłumaczy pielęgniarka pracująca w Clermont-Ferrand, cytowana przez dziennik "Le Monde".