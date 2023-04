Francja: Ambasador RP przy OECD: chcemy stworzyć uniwersalny model liczenia strat wojennych krajów

Chcemy stworzyć uniwersalny model liczenia strat wojennych krajów, co pozwoli również poszerzyć zrozumienie tragicznych skutków inwazji Rosji na Ukrainę – powiedział PAP ambasador RP przy OECD w Paryżu prof. Aleksander Surdej, organizator wraz z polskim MSZ konferencji „Assessing the economic costs of war damages" (Szacowanie kosztów ekonomicznych strat wojennych).

"Idea Polski zaproponowania ram metodologii szacowania w rzetelny i wiarygodny sposób kosztów wojen ma być intersubiektywna; akceptowana przez wiele podmiotów. Ramy te powinny być zrozumiałe nie tylko dla krajów europejskich, ale również dla państw innych kontynentów. To pozwoli poszerzyć zrozumienie tragicznych skutków inwazji Rosji na Ukrainę" - stwierdził prof. Surdej.

"Kraje Afryki nie będą mogły już mówić, że to nie jest ich wojna. Wojna na Ukrainie jest problemem całego świata. Ramy szacowania strat wojennych pomogą zrozumieć skutki tej wojny również krajom, dla których Europa i jej problemy wydają się egzotyką" - dodał ambasador Surdej.

Do istotnych elementów prezentowanych podczas konferencji "Assessing the economic costs of war damages" modeli szacowania strat wojennych polski wysłannik przy OECD zaliczył PKB krajów oraz uzgodnienie ekonomicznej wartości ludzkiego życia, jak również utraconych korzyści. "W analizach ekonomicznych przy tworzeniu modeli liczenia strat wychodzą trudności, ale ekonomiści nie powinni chować głowy w piasek, tylko pokazać założenia i ich zastosowanie" - dodał ambasador.

"Łatwo jest tworzyć miary dobrobytu dla szczęśliwych, a trudniej jest wyjść do świata i powiedzieć: koszty wojny są wielkie, oto są kategorie i wyliczenia" - zauważył prof. Surdej.

Ambasador podkreślił, że "jest zrozumienie dla polskiej inicjatywy z zastrzeżeniem, że problematyka jest złożona i wymaga wysiłku intelektualnego i organizacyjnego". "Chcemy stworzyć uniwersalny model liczenia strat wojennych krajów nie tylko dla Ukrainy" - podsumował polski wysłannik przy OECD.

Z Paryża Katarzyna Stańko