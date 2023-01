Francja: Apel do innych państw UE o badanie podróżnych z Chin na obecność koronawirusa

Dwaj francuscy ministrowie wezwali w niedzielę władze innych państw UE do badania podróżnych z Chin na obecność koronawirusa w związku z ponownym dużym wzrostem zachorowań na Covid-19 w tym kraju i zaplanowanym zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu dla mieszkańców ChRL.

Dotychczas obowiązkowe testy dla osób przybywających z Chin wprowadziły tylko trzy spośród 27 krajów unijnych - Włochy, Hiszpania i Francja.

Od niedzieli władze Francji wymagają od podróżnych z Chin przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid-19 wykonanego maksimum 48 godzin przed wylotem. Zapowiedziano też wybiórcze testowanie osób, które przybędą do Francji.

"Francja będzie dążyła do tego, aby taka metodologia została wprowadzona w całej UE" - powiedział minister zdrowia Francois Braun, który razem z ministrem transportu Clementem Beaune kontrolował jak są przestrzegane procedury na lotnisku Roissy Charles de Gaulle.

Zapytany o możliwość, że zakażony koronawirusem podróżny z Chin może przylecieć do innego kraju UE, a następnie przybyć do Francji już bez żadnej kontroli, Beaune odparł: "Właśnie dlatego musimy działać skoordynowanie (w całej UE); to będzie skuteczne".

Od 8 stycznia władze Chin znoszą po prawie trzech latach ograniczenia w podróżowaniu dla swoich obywateli, które wprowadzono w związku z pandemią Covid-19.