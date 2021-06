Francja: Axa France wypłaci 300 mln euro 15 tys. restauratorów poszkodowanym przez pandemię

Ubezpieczyciel Axa France poinformował w czwartek o wypłatach odszkodowań dla około 15 tys. francuskich restauratorów, którzy mają umowę ubezpieczeniową z Grupą, a zostali poszkodowani w kryzysie sanitarnym.

"Chcemy wesprzeć naszych klientów - właścicieli restauracji w czasie ponownego otwarcia lokali (…) To rozwiązanie nie jest rekompensatą, to transakcja "- stwierdził w stacji Europe 1 dyrektor generalny grupy Axa Thomas Buberl.

"Oferujemy wsparcie wielu osobom, które o to nie prosiły, nawet tym, którzy przegrali sprawy (w sądzie)" - dodał ubezpieczyciel.

Kilkuset restauratorów, będących klientami Axy, w ostatnich miesiącach pozwało Grupę w sądzie. Do tej pory firma odnotowała około 1500 postępowań sądowych.

"Żałuję wszystkiego, co się wydarzyło, bo z restauratorami dzieliło nas nieporozumienie. Widzieliśmy, że sądy apelacyjne orzekały w kilku kierunkach. Chcemy to zostawić za sobą " - podkreślił Buberl. "Axa ma około 100 mln klientów, 15 tys. zaproponujemy pulę 300 mln euro, to naprawdę duża suma" - podkreślił Buberl, zaznaczając, że agenci grupy będą pracować w terenie, aby ocenić potrzeby każdego klienta.

Pierwsze płatności od Axy powinny być realizowane już w czerwcu i potrwają do końca września - poinformował agencję AFP nowy dyrektor generalny Axa France Patrick Cohen.

"Cieszymy się, że nasza akcja przynosi owoce" - napisał w komunikacie prasowym sekretarz generalny związku osób samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorstw (SDI) Marc Sanchez, zachowując jednak rezerwę wobec obietnic Grupy: "poczekajmy, aby dokładnie poznać sposób dystrybucji i harmonogram płatności transakcji".

Wraz z wybuchem kryzysu sanitarnego spowodowanego przez Covid-19 wiele firm oraz obiektów hotelarskich i gastronomicznych we Francji zostało zmuszonych do zamknięcia na ponad 7 miesięcy swoją działalność z powodu lockdownów.

Restauratorzy ubezpieczeni w Axa Group podkreślają, że, liczyli na pokrycie strat operacyjnych przez ubezpieczyciela i są rozczarowani, ponieważ firma nie pokrywa strat związanych z pandemią.

Dziennik ekonomiczny "Les Echos" podkreśla, że obiecana pula 300 mln euro jest rekordowa w historii wypłat szkód odszkodowań restauratorom.

Z Paryża Katarzyna Stańko