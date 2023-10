Francja: B. sekretarz Rady Konstytucyjnej Francji: obecne unijne prawo utrudnia reakcję na falę migrantów w Europie

Prawo UE utrudnia reakcję na falę migrantów w Europie - ocenia w analizie przesłanej PAP były sekretarz Rady Konstytucyjnej Francji, Jean-Eric Schoettl. Kontrolowanie przepływów migracyjnych jest dla Europy koniecznością egzystencjalną – wskazuje.

"Według interpretacji unijnych dyrektyw dokonanych przez TSUE 21 września na pytania prejudycjalne francuskiej Rady Stanu, Francja nie może wydalić ze swojego terytorium imigrantów przekraczających nielegalnie granicę francusko-włoską w czasie trwającej obecnie fali migracyjnej w Europie" - wskazuje Jean-Eric Schoettl.

"Francja musi zaproponować imigrantom najpierw określony termin na dobrowolne opuszczenie kraju. TSUE powołuje się tu na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2008 r. "w sprawie wspólnych standardów i procedur obowiązujących w państwach członkowskich w sprawie powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich" - analizuje były sekretarz generalny Rady Konstytucyjnej, najwyższej instytucji sądownictwa konstytucyjnego we Francji.

Tymczasem "kontrolowanie przepływów migracyjnych jest dla Europy koniecznością egzystencjalną" - podkreśla Schoettl.

"TSUE otwiera coraz szerzej drzwi UE dla imigrantów i ogranicza coraz bardziej możliwości ich wydalania, ogranicza politykę imigracyjną państw na rzecz solidarności między krajami w celu relokacji imigrantów" - podkreśla Schoettl, wskazując, że podobne podejście reprezentuje Europejski Trybunał Praw Człowieka (CEDH), potępiając odsyłanie łodzi z migrantami z Morza Śródziemnego do kraju ich pochodzenia.

"Minister spraw wewnętrznych Francji chce przywrócenia kontroli granicznych na krajowych granicach UE (m.in. hiszpańskiej i włoskiej) z uwagi na presję migracyjną i bezpieczeństwo na mocy klauzuli derogacyjnej zawartej w Kodeksie Granic Schengen. Bez wątpienia jest to konieczne, ale czy jest to prawnie możliwe?" - zastanawia się były sekretarz Rady Konstytucyjnej.

"Szef MSW musi wybierać pomiędzy skuteczną realizacją tego, co uważa za konieczne dla wyższych interesów Narodu, a tym, co zgodne z orzecznictwem TSUE. To powoduje presję w szczególności w kontekście słów papieża Franciszka w Marsylii, sprzeciwu lewicy, organizacji pozarządowych oraz część polityków partii prezydenckiej przeciw restrykcyjnej polityce wobec imigrantów" - ocenia ekspert.

Schoettl wskazuje, że część krajów UE wybrała swoją politykę imigracyjną, jak Dania czy Grecja w związku z falami migracyjnymi na wyspie Lesbos. Zdaniem eksperta państwa mogą prowadzić suwerenną politykę imigracyjną, m.in. przez tworzenie zamkniętych hot - spotów dla imigrantów na swoich terenach czy wprowadzać czasowe kontrole graniczne.

Konstytucjonalista jest również zdania, że należy dokonać przeglądu Konwencji Genewskiej, która - jak wskazuje - nie została stworzona w celu rozwiązania problemu masowej migracji zarobkowej, która "obecnie drastycznie warunkuje naszą otwartość i naszą pomoc dla krajów pochodzenia i tranzytu imigrantów".

"Opinia publiczna, a obecnie coraz więcej przywódców politycznych z krajów członkowskich, w tym w ruchu socjaldemokratycznym, buntują się przeciwko prawu UE, które nie jest już kompatybilne z ich żywotnymi interesami. Nawet Niemcy są niechętne, a rząd federalny ustanowił punkty kontrolne na granicy z Polską i Czechami" - podsumowuje Schoettl.

Konstytucjonalista wskazuje również, że według najnowszych prognoz ONZ oczekuje się, że liczba ludności kontynentu afrykańskiego podwoi się do 2050 r., zwiększając się z obecnego miliarda mieszkańców do prawie 2,4 mld, a połowa mieszkańców Afryki będzie miała mniej niż 25 lat w 2050.

Zdaniem Schoettela europejska zdolność do walki " z toksycznymi owocami gett", tj. brakiem integracji imigrantów w krajach UE, jest ograniczona i skutkuje zubożeniem tkanki miejskiej, wzrostem przemocy, przestępczości, separatyzmem i terroryzmem.

"Nie istnieje zerowa imigracja ani integracja całych narodów" - podsumowuje konstytucjonalista.

Z Paryża Katarzyna Stańko