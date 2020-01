Francja: Badanie: jedna czwarta Francuzów spożywa za dużo alkoholu

Jedna czwarta Francuzów spożywa za dużo alkoholu - ostrzega francuskie ministerstwo zdrowia, powołując się na badanie przeprowadzone na zlecenie resortu na temat spożywania alkoholu w poszczególnych regionach kraju.

Z najnowszego opracowania wynika, że roczna konsumpcja alkoholu we Francji pozostaje na stałym poziomie około 11,7 litra w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wzrasta jednak liczba Francuzów pijących duże ilości trunków alkoholowych okazjonalnie oraz tych, którzy po alkohol sięgają codziennie.

"Dane pokazują, że po alkohol sięgają młodzi ludzie, dla których jest on rodzajem środka odurzającego" - ostrzega w środę prezes Francuskiej Federacji ds. Uzależnień Amine Benyamina na łamach dziennika "Le Figaro". Dodaje, że akceptowalnym modelem we Francji jest picie dwóch kieliszków wina dziennie, co - jak podkreśla - już może prowadzić do uzależnienia.

Codziennie alkohol spożywa 5,2-12,6 proc. Francuzów. Na czołowej pozycji wśród konsumentów pijących każdego dnia znajdują się mieszkańcy południowej Francji - Prowansji (12,6 proc.) oraz Nowej Akwitanii (12,3 proc.). Najmniej piją natomiast mieszkańcy Gwadelupy (6,9 proc.) oraz Gujany Francuskiej (5,2 proc.).

Średnio około 30 proc. Francuzów w wieku 18-75 lat sięga co tydzień po wino. Piwo przynajmniej raz w tygodniu pije, w zależności od regionu zamieszkania, od 13,6 do 23,3 proc. Francuzów. Do spożywania alkoholi mocnych raz w tygodniu przyznaje się 7-15,2 proc. badanych mieszkańców. Mocne trunki preferują mieszkańcy północno-zachodniej Francji - Bretanii, Normandii - oraz Kraju Loary oraz Gwadelupy, Martyniki, Gujany i Reunionu. Trzy piąte mieszkańców Bretanii deklaruje, że upija się przynajmniej trzy razy w miesiącu.

W regionie Hauts-de-France na północy kraju odnotowuje się najwięcej zgonów spowodowanych spożyciem alkoholu. W zależności od regionu wskaźnik interwencji pogotowia ratunkowego związanych z konsumpcją alkoholu wynosi 3,5-0,8 proc. wszystkich interwencji, najwięcej w Bretanii.

Niskie spożycie alkoholu w skali całego kraju odnotowano w regionie stołecznym Ile-de-France, obejmującym Paryż, gdzie codzienne spożycie alkoholu deklaruje 7,1 proc. mieszkańców.

Z Paryża Katarzyna Stańko