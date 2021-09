Francja: Beaune: Niemcy w niedzielnych wyborach zagłosowali za stabilnością

Niemcy zagłosowali za stabilnością, za kontynuacją polityki Angeli Merkel; wynik wyborów w Niemczech nie jest porażką odchodzącej kanclerz - oświadczył w poniedziałek sekretarz ds. europejskich Francji Clement Beaune.

"Bez wątpienia w Niemczech będzie skomplikowana koalicja, prawdopodobnie z trzema partiami politycznymi. Ale w naszym francuskim interesie jest szybkie utworzenie silnego rządu niemieckiego" - powiedział Beaune, zapytany w stacji France 2 o prawdopodobną wygraną socjaldemokratów z SPD w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Niemczech

"Nie wierzę, że jest to porażka dla Angeli Merkel. Niemcy faktycznie głosowali na kanclerz" - komentował wyniki wyborów Beaune. "Socjaldemokrata Olaf Scholz jest wicekanclerzem i całą swoją kampanię prowadził idąc w ślady Merkel i twierdząc, że jest za ciągłością władzy" - dodał francuski polityk.

"Nasz najbliższy sąsiad bardzo ceni sobie stabilność i umiar. Podczas kampanii toczyły się debaty o pokojowym i dobrym zachowaniu. Kontrast jest uderzający z tym, co dzieje się we Francji" - zauważył Beaune, który wezwał do brania przykładu z Niemiec podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi we Francji w kwietniu 2022 roku.

Z Paryża Katarzyna Stańko