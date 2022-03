Francja: BFM TV: Morawiecki w Kijowie wezwał UE do szybkiego przyznania Ukrainie statusu kandydata

Premier Polski Mateusz Morawiecki, który we wtorek udał się do Kijowa wraz z szefami rządów Czech i Słowenii, wezwał UE do szybkiego przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego – wskazuje francuska stacja informacyjna BFM TV. Podkreśla, że była to pierwsza wizyta zagranicznych polityków w Kijowie od wybuchu wojny na Ukrainie.

Po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem szef polskiego rządu wezwał UE do "bardzo szybkiego przyznania Ukrainie statusu kandydata" i obiecał "zorganizować broń defensywną" - odnotowuje BFM TV.

Stacja cytuje też słowa premiera Polski z jego wpisu na Facebooku: "Nigdy nie zostawimy Was samych, bo wiemy, że wy walczycie nie tylko o własną wolność i bezpieczeństwo, ale także za nas".

Wizyta to potwierdzenie jednoznacznego poparcia całej Unii Europejskiej dla Ukrainy - podsumowuje stacja.

Z kolei stacja France24 wybija propozycję wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który zaproponował utworzenie misji pokojowej NATO lub "szerszego układu międzynarodowego", aby pomóc Ukrainie. Wskazuje, że zdaniem Kaczyńskiego "ta misja nie może być misją bez broni" i "musi dążyć do niesienia pomocy humanitarnej i pokojowej Ukrainie".

Z Paryża Katarzyna Stańko