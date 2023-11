Francja: Biskupi krytykują obietnicę prezydenta Macrona wpisania prawa do aborcji do konstytucji

Francuscy biskupi na corocznym spotkaniu w Lourdes skrytykowali w środę możliwe włączenie prawa do aborcji do konstytucji, postulowane przez prezydenta Emmanuela Macrona, oraz oczekiwaną w grudniu tzw. ustawę o końcu życia.

Biskupi na jesiennym zgromadzeniu plenarnym wyrazili "zaniepokojenie koncepcją, że wolność aborcji mogłaby zostać zapisana w konstytucji", jak obiecał Emmanuel Macron.

Kobiety muszą być "lepiej chronione" przed przemocą, a ich prawa "lepiej gwarantowane" - stwierdził przewodniczący Konferencji Biskupów Francji (CEF) Eric de Moulins-Beaufort, dodał jednak, że "aborcji, o której decyzja rzadko jest wyborem pełnej wolności, nie można rozumieć wyłącznie przez pryzmat praw kobiet."

Wyraził także "duże zaniepokojenie" z powodu "przygotowywanego projektu ustawy o kresie życia", o którym prezydent Emmanuel Macron rozmawiał podczas środowego spotkania z masonami na zgromadzeniu Wielkiego Wschodu Francji.

"Społeczeństwo musi być dla wszystkich braterskie aż do końca życia i promować aktywną pomoc w życiu" - dodał Eric de Moulins-Beaufort, odnosząc się do możliwości czynnej pomocy w umieraniu, która miałaby zostać uwzględniona w projekcie ustawy.

Biskupi wezwali także do "wybuchu solidarności w obliczu migracji", zgodnie z słowami papieża Franciszka, który we wrześniu w Marsylii apelował o pomoc migrantom. "We Francji nadal możemy przyjmować jako braci i siostry tych, którzy przychodzą do nas w nadziei na lepsze życie" - zapewnił Eric de Moulins-Beaufort.

Tymczasem Senat rozpatrywał w tym tygodniu projekt ustawy ograniczającej dostęp do służby zdrowia osobom przebywającym we Francji nielegalnie i bez dokumentów.

Z Paryża Katarzyna Stańko