Francja: Biskupi protestują przeciwko zakazowi odprawiania mszy z udziałem wiernych

Zakaz odprawiania mszy z udziałem wiernych, wprowadzony przez władze Francji w związku z obowiązującym lockdownem, wzbudził sprzeciw francuskich biskupów, którzy zapowiedzieli złożenie skargi na tę decyzję do Rady Stanu.

Przewodniczący Konferencji Biskupów Francji bp. Eric de Moulins-Beaufort poinformował w poniedziałek o zamiarze złożenia skargi do Rady Stanu na decyzję rządu, zakazującą odprawiania mszy z udziałem wiernych w związku z obowiązującym we Francji od piątku lockdownem. Rada Stanu pełni funkcję najwyższego sądu administracyjnego w prawodawstwie francuskim.

Biskup uważa, że decyzja rządu narusza wolność sprawowania kultu, która jest jedną z podstawowych wolności we Francji. Księża katoliccy zaznaczają, że skoro otwarte pozostają szkoły, to tak samo powinno być z kościołami.

Bp. de Moulins-Beaufort powiedział po poniedziałkowym posiedzeniu episkopatu, że zakaz odprawiania mszy św. i udzielania innych sakramentów we wspólnocie jest "niewspółmierny". Ograniczenie weszło w życie we wtorek. Według niego miejsca sprawowania kultu mogą być otwarte, ale zakazano w nich wszelkich zgromadzeń z wyjątkiem ceremonii pogrzebowych, w których może wziąć udział nie więcej niż 30 osób.

"Dla wiernych uczestnictwo we mszy jest ważne, ponieważ jest spotkaniem z Panem i braćmi" - tłumaczy przewodniczący Konferencji Biskupów Francji.

W liście wysłanym 27 października do prezydent Emmanuela Macrona bp. de Moulins-Beaufort podkreślił, że miejsca kultu wykazały się "odpowiedzialnością" w nadzorowaniu zgromadzeń religijnych od czasu zakończenia pierwszego wiosennego lockdownu.

W poniedziałek biskupi Bajonny, Montauban, Awinionu, Saint-Pierre i Fort-de-France oraz Frejus-Toulon, katolickie stowarzyszenia rodzinne i kilka osobistości, w tym przedsiębiorca Charles Beigbeder i hrabia Paryża Jean d'Orléans również zaprotestowali przeciwko decyzji władz.

Biskupi oraz katolicy domagają się, aby w ciągu czterech dni premier Jean Castex zmienił decyzję i zezwolił na odprawiania mszy trwających do 90 minut oraz pozwolił praktykującym katolikom na chodzenie do kościoła nawet, jeśli jest on oddalony o ponad 1 km od ich domu.

W związku z wprowadzeniem lockdownu Francuzi zobowiązani są do pozostawania w domach z wyjątkiem wyjścia do pracy, lekarza, po zakupy oraz w ważnych sprawach rodzinnych. Opuścić dom można jedynie z certyfikatem, zawierającym dane osobowe oraz precyzującym cel i godzinę wyjścia.

W maju Rada Stanu nakazała złagodzenie zakazu organizowania publicznych ceremonii religijnych w miejscach kultu, wprowadzonego w marcu w związku z pierwszym lockdownem, uznając ten środek za "niewspółmierny".

Z Paryża Katarzyna Stańko