Francja: Blisko 320 nowych zgonów z powodu koronawirusa, łącznie już 2314 (aktualizacja)

Francuskie władze poinformowały w sobotę o 319 zgonach w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa; to 16 proc. niż poprzedniego dnia. Łącznie na Covid-19 zmarło we Francji 2314 osób. Liczba zakażonych wzrosła w sobotę do 37 575, o 4611 więcej niż w piątek.

Według stanu na sobotę w kraju 17 620 pacjentów było hospitalizowanych, w tym 4 273 przebywało na reanimacji - o 486 więcej niż w piątek.

Liczba ogłaszanych zgonów dotyczy jedynie pacjentów zmarłych w szpitalach, a rzeczywisty wskaźnik śmiertelności w szpitalach nie jest dokładnie znany - pisze AFP.

Francuskie władze twierdzą, że będą w stanie zbierać dane dotyczące zgonów w domach spokojnej starości od przyszłego tygodnia. Oczekuje się, że spowoduje to duży wzrost liczby rejestrowanych ofiar śmiertelnych.