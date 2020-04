Francja: Branża gastronomiczno-hotelarska obawia się zapaści z powodu pandemii

Francuska branża gastronomiczno-hotelarska obawia się bankructwa około 20 proc. lokali gastronomicznych w kraju z powodu decyzji o utrzymaniu kwarantanny dla branży po 11 maja.

Niepokój branży budzi nie tylko przedłużenie kwarantanny po 11 maja dla całego sektora, ale również słabe prognozy dla turystyki we Francji w sezonie letnim oraz spadek dochodów wielu Francuzów w związku z recesją.

Jak zapowiedział minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire, przedsiębiorcy z tego sektora będą mieli pierwszeństwo w skorzystaniu z rządowego planu anulowania podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych opłat.

Wstępne szacunki mówią, że koszt tych obciążeń wyniesie około 750 mln euro - ogłosił w środę minister ds. wydatków publicznych Gerald Darmanin.

"Państwo anuluje na wniosek prezydenta opłaty dla najbardziej dotkniętych kryzysem sektorów gospodarki" - zapowiedział Darmanin w radiu Europe 1.

Jednak organizacje branżowe nie kryją obaw. "To, co się dzieje, to katastrofalny scenariusz dla kawiarni, hoteli, restauracji, klubów nocnych i wszystkiego, co związane jest z turystyką" - uważa szef największej organizacji branży hotelarskiej Umih Roland Heguy, cytowany w środę przez dziennik "Le Figaro".

Heguy szacuje, że w 2020 r. branża uzyska co najwyżej 30 proc. swoich dochodów z 2019 roku. W ubiegłym roku działalność francuskich kawiarni i restauracji wygenerowała około 80 mld euro, a turystyka ogółem 170 mld.

Heguy jest zdania, że niepewność odnośnie do daty otwarcia lokali nie pozwala zaplanować działań ratunkowych dla branży. "Codziennie otrzymujemy setki apeli o pomoc od menedżerów z branży hotelarskiej i restauracyjnej" - poinformował.

Szacuje się, że 20 proc. kawiarni, hoteli i restauracji we Francji może zbankrutować z powodu pandemii.

"Ich przyszłość zależy w 100 proc. od obecnych i przyszłych środków wsparcia ze strony rządu" - dodał Heguy.

"Branża tonie" - powiedział z kolei szef organizacji hotelarskiej GNI Didier Chenet, który domaga się nie tylko przesunięcia zobowiązań, ale ich anulowania oraz zmiany polityki kredytowej banków, które nie chcą - jak informuje - udzielać pożyczek małym i średnim przedsiębiorcom z branży.

Turystyka stanowi około 8 proc, francuskiego PKB. Najpóźniej w maju międzyresortowy komitet ds. turystyki, któremu przewodniczy premier Edouard Philippe, ma przedstawić plan ratunkowy dla tej branży.

