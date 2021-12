Francja: Brytyjczycy mieszkający w UE znowu mogą przekraczać kanał La Manche

Brytyjscy rezydenci krajów UE znowu mogą przejeżdżać przez Francję, by wrócić do swoich domów - władze francuskie zadecydowały o tymczasowym zniesieniu zakazu przejazdu, gdy okazało się, że wielu Brytyjczyków z jego pojazdu nie mogło wrócić do domu po Bożym Narodzeniu.

W połowie grudnia rząd w Paryżu zadecydował, że w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa do kraju nie będą wpuszczani obywatele Wielkiej Brytanii, chyba że mają zezwolenie na stały pobyt we Francji lub udokumentowanego powodu przyjazdu. W praktyce zakaz dotyczył przekraczania kanału La Manche.

"Obywatele Wielkiej Brytanii, o ile nie posiadają francuskiego obywatelstwa, są w obecnej sytuacji uważani za obywateli państw trzecich i nie mogą przejeżdżać przez Francję" - przekazała w środę na Twitterze spółka Eurotunnel, zarządzająca tunelem kolejowym pod kanałem La Manche.

Rząd brytyjski domagał się od francuskiego rządu pilnego wyjaśnienia nowych ograniczeń pandemicznych mających wpływ na obywateli Wielkiej Brytanii - podało BBC. W odpowiedzi, władze francuskie wskazały, że Brytyjczyków rezydujących w innych krajach UE uważa się za "obywateli państw trzecich" i z tego powodu nie mogą przejeżdżać przez Francję. Przyznały jednak, że "duża liczba obywateli brytyjskich mieszkających w UE w dobrej wierze wyjechała na święta do Wielkiej Brytanii i ma trudności z powrotem do kraju ich stałego pobytu".

W zaistniałej sytuacji funkcjonariusze straży granicznej na granicy z Wielką Brytanią otrzymali zalecenie, by zezwalać tym osobom na przejazd przez Francję podczas podróży powrotnej do kraju stałego pobytu w UE" - poinformowało MSW Francji w oświadczeniu.

Rzecznik brytyjskiego rządu przekazał, że obywatele Wielkiej Brytanii będą mogli wrócić do swoich domów w krajach UE w okresie noworocznym "bez przeszkód".