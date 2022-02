Francja: Były minister obrony Longuet: Putin zdecydował się na grę poza ładem międzynarodowym

Prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował się na grę poza ładem międzynarodowym, by zaspokoić część swojej opinii publicznej - komentował w poniedziałek wieczorem dla francuskiego radia France Info były francuski minister obrony i przewodniczący koła przyjaźni francusko-rosyjskiej w senacie Gerard Longuet.

"(...) Putin cofnie Rosję z powrotem do epoki lodowcowej, jak w czasach sowieckich. Krok ten wykluczy go ze społeczności międzynarodowej; będzie to kosztować Rosję więcej, niż zadowolenie kilku milionów rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy" - ocenił były szef resortu obrony Francji.

Prezydent Putin wydał w poniedziałek wieczorem dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie. "Uważam za konieczne uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej" - obwieścił.