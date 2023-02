Francja: Były prezydent Sarkozy chce, by opozycyjni Republikanie poparli reformę emerytalną

Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy oznajmił w środę w wywiadzie dla dziennika "Le Figaro", że chce, by partia Republikanie poparła reformę emerytalną. Poradził Emmanuelowi Macronowi, obecnemu szefowi państwa, by przerwał negocjacje z lewicą w sprawie reformy.

Sarkozy, który w 2010 roku przeprowadził reformę systemu emerytalnego i podniósł wiek odchodzenia na emeryturę do 62 lat, przypomniał centroprawicowym Republikanom, że forsowanie kolejnych zmian w systemie to "również ich walka".

Większość deputowanych Republikanów zamierza poprzeć reformę podczas głosowania w Zgromadzeniu Narodowym, ale część z nich się waha; obawiają się utraty poparcia swego elektoratu.

"Nie ma dobrego lub złego momentu na przeprowadzenie reformy. Dobre okoliczności to własne przekonanie" - powiedział Sarkozy.

"Im bardziej się negocjuje, tym bardziej mobilizuje się lewicę, która myśli wtedy, że masz zamiar ustąpić, i tym bardziej demobilizuje się prawicę, która nie rozumie, co chcesz osiągnąć. Nie ma nic do negocjowania. Należy tylko słuchać i informować" - zalecił były prezydent.

Jak komentuje portal Huffington Post, długie negocjacje, które poprzedziły zaprezentowanie projektu zmian, nie przyniosły rządowi żadnych korzyści. Doprowadziły jednak do porozumienia central związkowych, które postanowiły razem protestować przeciw reformie.

Rząd będzie musiał podczas głosowania nad projektem w parlamencie liczyć na głosy opozycyjnych Republikanów, ponieważ nie dysponuje wystarczającą większością, by przyjąć go głosami rządzącej koalicji. Jednak deputowani LR są podzieleni w tej sprawie i premier Elisabeth Borne nie może liczyć na to, że wszyscy oni poprą projekt ustawy emerytalnej.

Borne przedstawiła rządowy plan reformy emerytalnej 10 stycznia; jeszcze tego dnia wieczorem związki zawodowe zapowiedziały strajki.

We wtorek odbyła się druga runda ogólnokrajowych protestów przeciw reformie emerytalnej, w których w całej Francji wzięło udział ponad 1,27 mln osób. W Paryżu na ulice wyszło 87 tys. ludzi. Na czele marszu protestacyjnego stanęli przywódcy ośmiu głównych central związkowych. Stawili się też politycy Partii Komunistycznej, socjalistów i radykalnie lewicowej formacji Francja Nieujarzmiona.