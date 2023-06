Francja: Cenne dzieła sztuki wywiezione potajemnie z Kijowa znalazły schronienie w Luwrze

Najcenniejsze dzieła sztuki ewakuowane potajemnie z Kijowa, w tym liczące 1400 lat bizantyjskie ikony, będą prezentowane w Luwrze - poinformował portal france24.com.

16 cennych dzieł sztuki, w tym liczące 1400 lat bizantyjskie ikony, przechowywane dotąd w Narodowym Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Chanenków w Kijowie, będą teraz przechowywane i prezentowane w Luwrze. To pozwoli im przetrwać wojnę - napisał portal.

Przez kilka miesięcy przechowywane były w nieujawnionym miejscu. Pochodzące z klasztoru położonego u podnóża góry Synaj ikony wielokrotnie ukrywane były przed różnymi dziejowymi zawirowaniami - powiedziała Olha Apenko-Kurowec, kuratorka z Muzeum Chanenków, obecnie pracująca w Luwrze. "Na świecie pozostało ich zaledwie kilkanaście, w tym cztery, które właśnie trafiły do Luwru" - dodała, przypominając, że wspomniane dzieła sztuki przetrwały "wojnę z ikonami", zwaną ikonoklazmem, która ogarnęła imperium bizantyjskie w VIII i IX wieku. "To nie tylko ukraińskie skarby czy bizantyjskie dziedzictwo" - zwróciła uwagę Apenko-Kurowec. "Są one również niezwykle ważne dla światowego dziedzictwa".

Wśród ikon, które przez Polskę i Niemcy trafiły do Luwru jest również między innymi mikromozaika ze złotą ramę przedstawiająca Świętego Mikołaja, pochodząca prawdopodobnie z Konstantynopola, wykonana tamże na przełomie XIII i XIV wieku. Jest to jedno z około 50 takich dzieł na świecie - zauważyła kurator.

Ewakuacja dzieł sztuki z muzeum Chanenków w Kijowie była koniecznością - zostało ono w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę uszkodzone w wyniku nalotu. Wymagające niezwykłej delikatności przetransportowanie cennych dzieł wymagało zachowania absolutnej tajemnicy przez wszystkie zaangażowane w to osoby i instytucje - napisał portal france24.com.

Muzeum Chanenków w Kijowie to liczący ponad 100 lat obiekt, w którym znajdują się największe i najcenniejsze zbiory sztuki europejskiej, azjatyckiej i starożytnej na Ukrainie.