Francja chce zwołać posiedzenie Grupy Mińskiej OBWE w sprawie Górskiego Karabachu

Pałac Elizejski zamierza w najbliższych dniach zwołać posiedzenie członków Grupy Mińskiej w ramach OBWE w związku z zaostrzeniem się sytuacji wokół Górskiego Karabachu. Grupą kierują USA, Rosja i Francja.

"W najbliższych dniach uruchomimy koordynację Grupy Mińskiej, by wyjaśnić, co się stało, kto jest odpowiedzialny (za eskalację wokół Karabachu) i znaleźć drogę wyjścia" - powiedział we wtorek agencji Reutera przedstawiciel administracji prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Grupa Mińska to powołana w 1992 roku przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) komórka do rozwiązania konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach. Od niedzieli trwają walki między wojskami tych krajów, prawdopodobnie najcięższe od zawieszenia broni w 1994 roku.