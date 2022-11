Francja: Cichanouska wystąpi na Forum dla Demokracji 2022 w Radzie Europy w Strasburgu

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wystąpi w poniedziałek na Forum dla Demokracji 2022 w Radzie Europy w Strasburgu. Po wystąpieniu odbędzie się pierwsze posiedzenie Grupy Kontaktowej, powołanej przez Radę Europy we współpracy z białoruskimi siłami demokratycznymi.

Prace Grupy Kontaktowej zaiaugurują sekretarz generalna Rady Europy Maria Pejczinović-Burić i Cichanouska.

Członkowie Grupy Kontaktowej reprezentują siły demokratyczne, społeczności i społeczeństwo obywatelskie Białorusi, a także instytucje Rady Europy. Grupa Kontaktowa skoncentruje się na formułowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu programów i projektów na rzecz narodu białoruskiego.

"Utworzenie Grupy Kontaktowej Rady Europy ds. Białorusi jest bezprecedensowym wydarzeniem, które pozwoli obywatelom Białorusi skorzystać z ogromnej wiedzy, w tym porównawczej, organizacji w dziedzinie budowania instytucji demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego" - stwierdziła Cichanouska.

"Naszym celem strategicznym jest, by Białoruś dołączyła do Rady Europy jako pełnoprawny członek, a to jest pierwszy krok w tym kierunku" - dodała opozycjonistka.

Grupa Kontaktowa została powołana przez sekretarza generalnego Rady Europy na podstawie decyzji podjętej przez Komitet Ministrów w dniu 7 września. Wcześniej w 2022 roku Komitet Ministrów podjął decyzję o zawieszeniu wszelkich relacji z reżimem Łukaszenki.

z Paryża Katarzyna Stańko